Донецк, 30 ноября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Жители села Коминтерново, расположенного на южных окраинах ДНР, уже третью неделю живут без электричества. Как сообщает 30 ноября телеграм-канал «Донбасс решает», Украина так и не дает режим тишины, необходимый для начала ремонтных работ.

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Местные жители начали массово болеть. Аптек и больниц в поселении нет. Самому младшему из 67 оставшихся жителей уже исполнилось 60 лет.

«Украина нас берет измором — ждет, чтобы все мы тут вымерли. Вы даже не представляете, в каком аду мы живем», — рассказала местная жительница Светлана.

Ранее она отмечала, что в 2014—2015 годах местные жители так не страдали, как в этот год. Чтобы согреться, они пустили на растопку последние заборы. Красный крест так и не привез в Коминтерново обещанный уголь. Жители поселка сейчас коротают время при свечах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года кабинетом министров Украины был внесен в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода». В отношении жителей ДНР и ЛНР, в нарушение Минских соглашений, вводятся процедура люстрации и существенные ограничения в гражданских и политических правах (ограничения прав быть избранными на местных выборах, запрет на занятие государственных и муниципальных должностей).

В связи с тем, что Донецк и Луганск все чаще подвергаются артобстрелам, война с Украиной уже не кажется нереальной, считает военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц.

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