Москва, 30 ноября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 30 ноября обновлен в столице России. Об этом 30 ноября рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оттепель

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«Обновлён суточный рекорд по максимальной температуре воздуха — температура в Москве достигла +7,5 °C на метеостанции ВДНХ. Это выше, чем было в этот день в 1974 году — новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало, 29 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что наиболее сильные за последние 69 лет осадки принесет 30 ноября в Москву генуэзский циклон «Бенедикт», в результате чего в городе выпадет 40% месячной нормы осадков.