Москва, 30 ноября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Москве метеорологи зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление. Об этом 30 ноября сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Барометр

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«Барометры показывают абсолютно низкое рекордное атмосферное давление, которое составляет сейчас 712 мм рт. столба», — сказал он.

По словам метеоролога, в течение дня давление будет расти и к вечеру достигнет отметки 718 мм рт. столба.

Также в Москве идёт сильный ливень, а порывы ветра достигают 19 м/с.