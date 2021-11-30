Екатеринбург, 30 ноября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Екатеринбуржцы вновь выступают против QR-кодов. Активисты собрались у здания Законодательного собрания Свердловской области, сообщают СМИ.

Zaksob.ru QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Горожане выразили свое несогласие с введением QR-кодов. К местным жителям вышли депутаты Заксобрания. Свердловчане подписали обращение к чиновникам. На месте находилось около 40 человек.

Отметим, что подобные пикеты проходили и ранее. Так, 28 ноября екатеринбуржцы собрались у спорткомплекса «Уралец». Они также были недовольны введением кодов.