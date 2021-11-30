Москва, 30 ноября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Препарат от коронавирусной инфекции «Мир-19» можно будет применять и против заболевания, вызванного новым штаммом «Омикрон». Об этом руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен — все новости»

По её словам, в ФМБА изучили 800 разных линий коронавируса, препарат «Мир-19» будет эффективен против них.

«Та последовательность, на которую действует этот препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у «Омикрона», — сказала Скворцова.

Как сообщало ИА REGNUM, препарат «Мир-19» проходит вторую фазу клинических исследований, ФМБА рассчитывает в ближайшее время получить документы о регистрации препарата в Минздраве РФ.

Читайте также: Сотрудники ФМБА испытали на себе препарат от коронавируса «Мир-19»