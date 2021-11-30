Санкт-Петербург, 30 ноября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Утро в Петербурге 30 ноября началось с максимально возможных 10-балльных пробок — в дорожную ситуацию свои жёсткие коррективы внёс обильный снегопад, который начался вечером 29 ноября и продолжался всю ночь.

Дарья Драй ИА REGNUM Дорожное движение в Петербурге во время снегопада

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По данным сервиса «Яндекс. Карты», дорожные заторы в 9 утра наблюдаются во всех районах города, особенно на въезде в Петербург из Ленобласти, а также на набережных и вблизи мостов. В городе зафиксировано множество ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что снегопад, который начался накануне вечером, продлится весь последний день календарной осени.