Донецк, 30 ноября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Война с Украиной уже не кажется нереальной — об этом свидетельствуют события последних дней. Донецк и Луганск все чаще подвергаются артобстрелам. А американские СМИ пишут, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, намекая на подготовку к вторжению. И, конечно, не сообщают, что это нормальная реакция на провокации Украины и НАТО. Пожалуй, с 2014 года предчувствие войны еще не было таким острым. Это отмечает в своём телеграм-канале военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц.

Цитата из к/ф «Ополченочка»‎. Реж. Алексей Козлов. 2019. ЛНР Война

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Только в ЛНР, по данным телеграм-канала официального представительства республики, за минувшие сутки, 29 ноября 2021 года, со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три нарушения режими прекращения огня: в 16:10 по местному времени (н.п. Кондрашевская Новая — Зеленая Роща) велась стрельба из миномета 120 мм (12 мин), СПГ-9 (7 выстрелов) и крупнокалиберного пулемета; в 16:15 (н.п. Старый Айдар — Раевка) работал миномет 120 мм (12 мин); в 19:10 (н.п. Болотенное — Николаевка) стрелял миномет 82 мм (8 мин). В результате чего имеются повреждения жилых домов по адресам н.п. Николаевка, кв. Юбилейное, д. 5а и д. 10.

Чаще всего Украина обстреливает наши территории по ночам, рассказал защитник ДНР Максим, который служит с 2014 года, несмотря на ранение ноги.

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«ВСУ применяют СПГ или РПГ, миномет. А чаще всего они работают по наводке с беспилотника. Запускают два, если один собьешь, бьют со второго. Именно так у нас был ранен летом командир. Подлая тактика», — рассказал военнослужащий каналу «Донбасс решает».

Как сообщало ИА REGNUM, Украина в нарушение Минских соглашений стала ежедневно нарушать военное перемирие: массированным обстрелам подвергаются территории, на которых проживает мирное население ЛНР и ДНР. Готовятся новые провокации.

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