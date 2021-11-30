Москва, 30 ноября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам 29 ноября завершились снижением. Рубль продолжил укрепляться, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Пара доллар/рубль упала на 1,33%, до 74,60 руб., евро/рубль — на 1,54%, до 84,18 руб., фунт/рубль — на 1,68%, до 99,22 руб.

Отойдя от пятничного шока на торгах в Азии, начали восстанавливаться цены на нефть и другие рисковые активы. На мировые рынки вернулось спокойствие.

Инвесторы пересмотрели свои наихудшие сценарии для нового штамма коронавируса. Фондовые индексы выросли, тогда как американские облигации подешевели. Рубль закрылся ростом к иностранным валютам.

В ходе европейских торгов цена на нефть повышалась до $76,98. К закрытию дня цена снизилась до $72,36 на фоне сохраняющейся неопределенности с новым штаммом коронавируса и предстоящей встречи ОПЕК+.

Сегодня, 30 ноября, баррель Brent стоит $73,69. Торги по доллару открылись снижением. Продавцы пытаются вернуть курс к отметке 74 руб., которая является промежуточной поддержкой на пути к уровню $73,50 руб.

Ситуация с новым штаммом «Омикроном» остается в топе. Российская валюта будет подвержена резким разнонаправленным колебаниям до конца недели.

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