Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 29 ноября, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже теряет 0,83%, отступая до 74,97 рубля. Евро падает на 0,97%, откатываясь до 84,67 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Деньги Klemenchukov

«Сегодня все мировые рынки интенсивно восстанавливаются после панических распродаж «черной пятницы», вызванных информацией о выявлении нового штамма коронавируса «омикрон».

За выходные дни (27−28 ноября инвесторы несколько успокоились, до них стало понемногу доходить, что никаких оснований видеть в новом штамме некую сверхугрозу, которую сложно будет парировать, нет.

И уже на азиатской сессии сегодня утром подешевевшие активы стали активно выкупать с рынка. За общей тенденцией следует и российская валюта, впрочем, довольно сдержанно.

Дополнительную поддержку рублю оказывают цены на нефть, также интенсивно отыгрывающие потери.

Вечером рынок ждет новой информации о планах ФРС США по монетарной политике, а выходящие на неделе данные по рынку труда США будут дополнительным аргументом в пользу или против сокращения денежного предложения.

Рубль сейчас сильно перепродан, и если не прилетит новый «черный аист», продолжит постепенно движение в район 70 рублей за доллар», — считает эксперт.

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