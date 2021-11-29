Москва,
29 ноября 2021, 15:53 — REGNUM Сегодня, 29 ноября, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже теряет 0,83%, отступая до 74,97 рубля. Евро падает на 0,97%, откатываясь до 84,67 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.
«Сегодня все мировые рынки интенсивно восстанавливаются после панических распродаж «черной пятницы», вызванных информацией о выявлении нового штамма коронавируса «омикрон».
За выходные дни (27−28 ноября инвесторы несколько успокоились, до них стало понемногу доходить, что никаких оснований видеть в новом штамме некую сверхугрозу, которую сложно будет парировать, нет.
И уже на азиатской сессии сегодня утром подешевевшие активы стали активно выкупать с рынка. За общей тенденцией следует и российская валюта, впрочем, довольно сдержанно.
Дополнительную поддержку рублю оказывают цены на нефть, также интенсивно отыгрывающие потери.
Вечером рынок ждет новой информации о планах ФРС США по монетарной политике, а выходящие на неделе данные по рынку труда США будут дополнительным аргументом в пользу или против сокращения денежного предложения.
Рубль сейчас сильно перепродан, и если не прилетит новый «черный аист», продолжит постепенно движение в район 70 рублей за доллар», — считает эксперт.
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