Екатеринбург, 30 ноября, 2021, 06:41 — ИА Регнум. В Екатеринбурге женщину задержали из-за отказа предъявить паспорт охранникам одного из торговых центров. Об этом пишут СМИ.

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По данным Е1.ru, у гражданка показала охране документ о прохождении ею вакцинации от COVID-19. А вот паспорт не стала, так как, по её словам, охранники не являются представителями власти. После этого уже настоящие силовики надели на неё наручники. Основанием для задержания стало якобы мелкое хулиганство.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца октября в торговые центры Свердловской области можно попасть только по QR-кодам. В связи с этим в регионе произошло уже несколько громких конфликтов между их посетителями и охранниками.