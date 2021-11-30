Никосия, 30 ноября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Ввести обязательные ПЦР-тесты в аэропортах для всех въезжающих в страну иностранцев могут власти Республики Кипр. Об этом 29 ноября сообщил журналистам министр здравоохранения Михалис Хаджипанделас.

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В настоящее время вопрос о прохождении ПЦР-тестирования актуален только для граждан тех стран, где наблюдается ухудшение эпидобстановки по коронавирусу и касается только лиц, не прошедших вакцинацию. Но после новостей о появлении штамма «Омикрон» власти страны договорились с экспертами о введении дополнительных мер эпидемического контроля.

Во всех аэропортах будет проводиться обязательное ПЦР-тестирование для всех въезжающих иностранцев. Кроме того, экспресс-тестирование на коронавирус и ПЦР-тестирование будут введены на всех пунктах въезда в страну, в портах и на пристанях. Также будут усилены меры эпидемического контроля на переходах через внутреннюю границу острова.

Также Хаджипанделас добавил, что во время заседания научно-консультативного совета по борьбе с пандемией поступило предложение разрешить проведение рождественских праздников на открытом воздухе с соблюдением дополнительных ограничительных мер. Для допуска на праздник потребуется результат экспресс-теста на коронавирус.

Все предложения, которые поступили в ходе обсуждения эпидемиологической ситуации с ведущими вирусологами страны, будут вынесены на утверждение кабинета министров, заседание которого запланировано на 1 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запрете властями Кипра въезда из восьми стран Африки в связи с выявлением нового штамма коронавируса.