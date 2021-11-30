Жителям Нью-Йорка рекомендовали носить маски внутри помещений
Нью-Йорк, США, 30 ноября, 2021, 03:12 — ИА Регнум. Власти Нью-Йорка «настоятельно рекомендовали» всем жителям мегаполиса постоянно носить защитные маски внутри городских помещений, вне зависимости от того, вакцинирован человек или нет. Об этом глава управления общественного здравоохранения Нью-Йорка Дейв Чокши 29 ноября сообщил журналистам в ходе пресс-конференции.
Чокши подчеркнул, что это требование также «касается всех, кто вакцинирован и кто переболел COVID-19» и, естественно, сохраняется для школ, медучреждений и общественного транспорта.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»
Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Нью-Йорк из-за увеличения темпов распространения коронавируса введён режим чрезвычайного положения.