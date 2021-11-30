Нью-Йорк, США, 30 ноября, 2021, 03:12 — ИА Регнум. Власти Нью-Йорка «настоятельно рекомендовали» всем жителям мегаполиса постоянно носить защитные маски внутри городских помещений, вне зависимости от того, вакцинирован человек или нет. Об этом глава управления общественного здравоохранения Нью-Йорка Дейв Чокши 29 ноября сообщил журналистам в ходе пресс-конференции.

Russian.news.cn Люди в медицинских масках на улицах Нью-Йорка

Дейв Чокши «Сегодня я выпускаю бюллетень, в котором всем жителям Нью-Йорка настоятельно рекомендуется носить маски всё время в помещениях и общественных местах, таких как магазины, лобби зданий, офисов.

Чокши подчеркнул, что это требование также «касается всех, кто вакцинирован и кто переболел COVID-19» и, естественно, сохраняется для школ, медучреждений и общественного транспорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Нью-Йорк из-за увеличения темпов распространения коронавируса введён режим чрезвычайного положения.