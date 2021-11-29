Луганск, 29 ноября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли из миномётов калибра 82 мм село Николаевка (ЛНР), сообщает 29 ноября Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Gov.ua ВСУ. Миномет

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Обстрел боевики начали в 19:10 мск из района населённого пункта Болотенное. По Николаевке они выпустили восемь мин. Этим обстрелом повреждены жилые дома: номер 5-а и номер 10 в квартале Юбилейный.

Ранее, 29 ноября ВСУ обстреляли в ЛНР посёлок Зелёная Роща из миномётов калибра 120 мм: боевики выпустили 12 мин.