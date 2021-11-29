Москва, 29 ноября, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Массовой вакцинации детей от коронавируса с введением для них особых QR-кодов опасается депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ). Так она отреагировала на то, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи подал в Минздрав документы, чтобы получить разрешение на исследование вакцины от коронавируса среди детей от 6 до 11 лет.

Василий Иванов ИА REGNUM Нина Останина

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"Что же нас ожидает после появления очередной «чудо-вакцины»? Очевидно — массовая насильственная вакцинация детей с введением для них особых QR-кодов. Или лишение «права на код» тех родителей, кто откажется подвергать риску здоровье своих сыновей и дочерей», — рассуждает Останина в телеграм-канале.

Власть пускается «во все тяжкие» то ли с подачи западных «партнеров», то ли самостоятельно желая как можно быстрее установить в РФ прямой режим «электронного концлагеря», обеспокоена парламентарий.

«Очевидно, что покусившись на детей, она рискует резким усилением протеста, который может стать непредсказуемым. Может быть, к этому и ведут силы, заинтересованные в «российской цветной революции». Потерпев поражение в Белоруссии, они теперь пытаются одним махом отыграть всё», — рассуждает депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах вызвал широкий общественный резонанс.