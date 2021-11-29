Москва, 29 ноября, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Эпидемическая ситуации в России может осложниться, если инфекционный процесс при новом штамме коронавируса «Омикрон» будет развиваться быстрыми темпами. Об этом 29 ноября заявил журналистам директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Minzdrav.gov.ru Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург

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По его словам, специалистов в настоящее время беспокоит вопрос о том, насколько мутации, обнаруженные в штамме «Омикрон», влияют на взаимодействие вируса с клетками, и будет ли инфекционный процесс с момента заражения до перехода в тяжелую стадию развиваться за три-четыре дня, как это происходит со штаммом «Дельта».

"Если это предположение подтвердится, то, конечно, эпидемиологическая обстановка изменится в худшую сторону», — отметил Гинцбург.

Напомним, ранее директор Центра имени Гамалеи заявил, что работа по получению новой вакцины против штамма коронавируса «Омикрон» займёт не более десяти дней, ещё более месяца могут занять разрешительные процедуры.