Приштина, Сербия, 29 ноября, 2021, 21:53 — ИА Регнум. В Косово 29 ноября в результате исследования 1265 образцов выявили два носителя коронавируса, признаны излечившимися 15 человек, за день не скончался ни один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

GentiBehrama Призрен, Косово

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 161 083 случая заражения, не считая сербского населения края, 157 778 пациентов излечились, 2983 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже более месяца суточная смертность меньше 1.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно снижается и сейчас составляет 322.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 759 901 человек, при этом произведено уже свыше 1 612 311 инъекций вакцины. На выходных вакцинация не проводилась.