Нижний Новгород, 29 ноября, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Фраза главного санитарного врача Нижегородской области Натальи Кучеренко о том, что Роспотребнадзор проводит «вычищение популяции», надо понимать так: речь идёт о том, чтобы значительно увеличить охват населения тестированием на COVID-19.

52.rospotrebnadzor.ru Главный санитарный врач по Нижегородской области Наталия Кучеренко

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Об этом заявили в пресс-службе нижегородского Роспотребнадзора, сообщает 29 ноября издание «Подъём» в своём телеграм-канале. Комментарий пресс-службы потребовался после того, как Кучеренко заявила по поводу ситуации с COVID-19:

«Мы можем говорить, что мы видим инфекцию, что она не спряталась. Что мы не просто закрыли глаза и, как страусы, опустили голову в песок. Что мы вычищаем нашу популяцию, проводим противоэпидмероприятия: изолируем, назначаем и так далее, и так далее».