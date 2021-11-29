Москва, 29 ноября, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Работа по получению новой вакцины против штамма коронавируса «Омикрон» займёт не более десяти дней. Об этом заявил 29 ноября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

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«Экспериментальная работа по получению новой вакцины против штамма «Омикрон» займёт не больше десяти дней», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Гинцбург пояснил, что всё остальное время потребуется на «разрешительные процедуры и доказательство того, что данная вакцина является безопасной и иммуногенной».

«Обычно это время занимает два — два с половиной месяца. Если чрезвычайная ситуация, которая сейчас существует, и Минздрав подожмет все регуляторно-разрешительные процедуры, то я думаю, что можно уложиться в 45−50 дней от силы», — сказал Гинцбург.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что Центр имени Гамалеи начал работу над модификацией вакцины «Спутник V» под штамм «Омикрон». При этом было отмечено, что речь идёт о пложенной по протоколу процедуре, тогда как специалисты уверены, что вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» по-прежнему эффективны против нового варианта вируса.