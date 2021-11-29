Санкт-Петербург, 29 ноября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга определят режим ограничений на время новогодних праздников исходя из эпидемической обстановки и темпов вакцинации, но город должен быть готов к любому сценарию развития событий, в том числе и к негативному. Об этом в своем радиообращении к горожанам заявил 29 ноября губернатор Александр Беглов.

Kremlin.ru Александр Беглов

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

«У нас хорошие шансы провести зимние каникулы лучше, чем год назад. В отличие от прошлых новогодних праздников, нами накоплен большой опыт проведения мероприятий по безопасным стандартам», — отметил Беглов.

Сегодня удается удерживать осеннюю волну коронавируса, но темпы вакцинации, от которых зависит скорость формирования коллективного иммунитета в Петербурге, необходимо увеличить, предупредил губернатор.

Эпидемическая обстановка в городе, по словам Беглова, остается «напряженной, но контролируемой». Действующие в Петербурге ограничения продлены по 31 января 2022 года.

«По режиму ограничений на период новогодних каникул определимся позднее. Важно быть готовыми к любому сценарию. В том числе, и к возможному ухудшению ситуации. <…> Чтобы хорошо встретить новый год, без дополнительных ограничений, важно, чтобы как можно больше петербуржцев были привитыми», — сказал Беглов.

«Чем больше вакцинированных будет в нашем городе, тем более более безопасными будут новогодние и рождественские праздники», — добавил губернатор.

Напомним, ранее в Петербурге отложили на 27 декабря введение проверки QR-кодов в непродовольственной торговле и общепите. В последние дни в городе наблюдается рост заболеваемости, однако уровень госпитализации остается стабильным.