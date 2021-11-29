Магас, 29 ноября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Срок действия ограничительных мер, введенных для недопущения распространения коронавирусной инфекции, продлен в Ингушетии. Согласно указу главы республики Махмуда-Али Калиматова, они будут действовать до 20 января 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Напомним, ранее планировалось, что режим самоизоляции для непривитых пенсионеров будет действовать до 1 декабря 2021 года. Также на этот срок было ограничено посещение детьми до 14 лет без присутствия взрослых мест массового пребывания людей, в том числе торговых центров и рынков.

Кроме того, в Ингушетии вход в такие места, а также на спортивные объекты и в учреждения культуры возможен только по предъявлении QR-кодов. Под запретом в регионе также наполняемость помещений выше 50% в местах массового пребывания людей, в том числе в кинотеатрах, банкетных залах. А на свадьбах и траурных мероприятиях разрешено присутствие не более 20−30 человек.