Буэнос-Айрес, 29 ноября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Власти Аргентины установили новое правило для въезжающих из Африки: прохождение двухнедельного карантина и ПЦР-тестирование на COVID-19 на десятый день изоляции.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

Официальный бюллетень Аргентинской Республики 29 ноября опубликовал новые требования, которые разработаны в ответ на выявление в Африке нового штамма «Омикрон».

Напомним, Аргентина пока не будет возобновлять авиасообщения со странами Африки. Соответствующее решение было принято 26 ноября.