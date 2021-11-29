Москва, 29 ноября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Ситуация с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон» может привести к тому, что рост ВВП РФ в 2021 году останется в пределах 4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

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«Прогноз роста российской экономики на беспрецедентно высоком уровне — 4,2% за 2021 год — выглядит достаточно правдоподобным. Однако пока рано называть более точные цифры, — сказал Чередниченко. — Более того, неопределенность, возникшая на фоне заявления со стороны ВОЗ о распространении нового штамма «Омикрон», уже в минувшую пятницу обрушила нефтяные котировки и следом за ними — большинство традиционных и значимых для российского экономического роста рынков. В случае, если риски, обозначенные ВОЗ, проявят себя, нельзя исключать и более сдержанных показателей по результатам текущего года в пределах 4%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году динамика восстановления спроса в РФ окажется ниже, чем в 2021-м.