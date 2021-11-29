Варшава, 29 ноября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Существует опасность, что мигранты из Афганистана будут продвигаться в ЕС по сухопутному маршруту через Россию, сообщил 29 ноября журналистам польский президент Анджей Дуда.

Юлия Гринь Анджей Дуда

Дуда «Мы можем иметь дело с ситуацией, когда люди из Афганистана идут через сухопутные границы, через Россию».

Польский лидер выразил надежду на то, что этого не произойдёт и что Россия не позволит проходить нелегальным мигрантам по своей территории в Польшу. Но при этом, по его словам, «риск абсолютно реален».

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Он упомянул Белоруссию, на власти которой возложил вину в миграционном кризисе. По его словам, людей привозили к границе Польши специально для того, чтобы они пытались прорваться через неё. Эти люди в Белоруссию прибыли как туристы, добавил Дуда.