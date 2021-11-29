Москва, 29 ноября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Совфеде осудили информационные вбросы США о якобы планируемом Россией нападении на Украину, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Council.gov.ru Андрей Климов

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«Уместно вспомнить недавние провокационные сплетни и слухи, распространяемые из-за океана и подхваченные в Европе, о якобы планируемом Москвой нападении на Украину. Такого рода массированные вбросы трудно рассматривать иначе, как попытки обрушить остатки системы безопасности и мирного сосуществования как на европейском континенте, так и в мире в целом», — заявил глава комиссии Совфеда по противодействию вмешательству во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Эти попытки также не имеют и не могут иметь ни малейшего отношения к демократии, правам человека и верховенству закона, подчеркнул сенатор.