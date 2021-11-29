Москва, 29 ноября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Сегодня, 29 ноября, по состоянию на 15:20 по мск котировки нефти марки Brent взлетают на 4,51%, вернувшись к отметке $76 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Добыча нефти

«Впрочем, восстановление котировок, связанное с тем, что продажи в пятницу носили панический характер, не имеющий под собой достаточных фундаментальных оснований, всё ещё не вернуло цены даже к уровням середины торгов 26 ноября.

Просадка рынка была хоть и краткосрочной, но настолько глубокой, что сейчас участники торгов спешно пересматривают трендовые линии, в надежде понять, на каких уровнях теперь будет торговаться «черное золото».

С фундаментальными факторами тоже не всё ясно. С одной стороны, паника вокруг нового штамма, вероятно, станет ещё одним аргументом против увеличения квот на добычу странами ОПЕК+ на заседании 2 декабря.

С другой, эпидемическая обстановка в мире остается сложной, в Европе продолжается ужесточение ограничительных мер в ряде наиболее пострадавших стран, а политика ФРС по денежному предложению пока ожидается жесткой.

Возможно, сейчас котировки будут формировать новый ценовой коридор, в котором сегодняшние максимумы станут уровнем сопротивления», — полагает эксперт.

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