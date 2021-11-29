Москва, , 13:22 — REGNUM Торговая сессия 29 ноября стала для нефти самой неудачной за 2021 год, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефтепровод

«Цена на топливо обвалилась на 10,28% в моменте теряя до 14% от стоимости открытия. Как результат, торги на прошлой неделе закрылись на отметке в $73,46 за баррель Brent.

Причина такого обвала достаточно проста — новый штамм, выявленный в ЮАР. Штамм «Омикрон», будучи почти неизвестным, вызвал панику среди инвесторов тем, что у него более 30 мутаций и нет точного понимания, смогут ли действующие вакцины успешно ему противостоять.

На этом фоне возникли страхи по поводу спроса на нефть, что, вкупе с локдаунами в Европе и ограничениями для невакцинированных жителей по всему миру, вылилось в панические распродажи на рынке. При этом падала не только цена на нефть — все ведущие мировые фондовые индексы также теряли от 2 до 6%.

Сегодня, 29 ноября, торги будут проходить значительно спокойнее — несколько фармацевтических гигантов уже выпустили заявления, говорящие о том, что вакцины смогут справиться с новым штаммом, а на создание нового препарата уйдет не более нескольких недель.

Также нужно помнить о предстоящем заседании ОПЕК+, на котором картель может приостановить наращивание добычи. Предполагаемый коридор движения нефти на сегодня — $73−78 за баррель Brent», — считает эксперт.

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