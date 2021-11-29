Варшава, 29 ноября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Среди нелегальных мигрантов, прибывших в Белоруссию и пытающихся через территорию страны попасть в ЕС, могут быть прошедшие боевую подготовку жители Афганистана. Об этом 29 ноября сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин на странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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«У нас есть данные, что некоторые прибывающие в Белоруссию из Афганистана могут не только иметь опыт военных действий, но и пройти военные курсы и боевую подготовку», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.