Варшава, 29 ноября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Обстановка на границе Польши с Белоруссией оценивается по-прежнему как «неспокойная». Об этом сообщается на странице Пограничной службы Польши в соцсети Twitter.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

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«Нелегалы бросали камни в ограждение из проволоки, пытались ослепить польских солдат и пограничников ручными фонарями и лазерами. Десять человек, одетых в белорусские военные мундиры бросали в сторону польских солдат камни. Всё говорит о том, что камни бросали представители белорусских силовых служб», — говорится в сообщении Погранслужбы.

В последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент страны Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.