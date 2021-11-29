Рига, 29 ноября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Охранный бизнес Латвии оказался на передовой эпидемиологического контроля: именно охранники встречают покупателей на входе в торговые центры для проверки QR-кодов (ковид-сертификатов) и первыми попадают под эмоциональное негативное давление.

ИА REGNUM QR-код

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Об этом сообщил латвийский портал Rus.LSM.lv в своем репортаже из рижского торгового центра Riga Plaza.

Одна из самых распространенных проблем в торговых центрах заключается в том, что посетители пытаются показать в качестве удостоверяющего личность документа водительские права. Охранник, соответственно, их не пускает: из-за этого чаще всего возникают конфликты с охраной.

Руководство охранных компаний старается почаще менять сотрудников на проверке QR-кодов, потому что люди быстро выгорают от постоянных конфликтов.

«Во многих случаях наши работники должны слышать все, что посетители думают об этой ситуации. И этот не так просто», — сообщил Айнар Бундулис, член правления охранной фирмы Grifs AG.

Из-за необходимости эпидемиологического контроля практически во всех торговых точках спрос на охранников многократно вырос. Сейчас отрасль испытывает острый дефицит кадров.

По оценке Ассоциации охранных фирм Латвии, сейчас в отрасли не хватает от 10 до 20% необходимого персонала. Проблему могла бы решить иностранная рабочая сила, но тут нет поддержки от правительства.

Кроме этого, в охрану нельзя брать всех подряд. У претендента должен быть сертификат охранника, даже если он будет просто сканировать QR-коды. Это еще одно препятствие на пути к трудоустройству.