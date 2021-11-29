Москва, 29 ноября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Резкое снижение заболеваемости в Японии может быть связано с достижением высокого коллективного иммунитета. Об этом 29 ноября заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"В Японии ситуация с исчезновением коронавируса — на фоне очень эффективной программы вакцинации. На 125 млн человек, проживающих в Японии, практически 200 млн доз применённой вакцины. Во-вторых, это довольно-таки высокая волна, вызванная вариантом «Дельта». Фактически, это некое достижение естественного коллективного иммунитета, которое привело к тому, что «Дельта» не смог эффективно распространяться», — заявил Гущин.

Ранее профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ выдвинул гипотезу о том, что в Японии, вероятно «самоликвидировался» вариант «Дельта» коронавируса. Если летом в стране ежесуточно заболевали по 26 тыс. японцев, то сейчас — около 200 человек.