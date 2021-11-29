Минск, 29 ноября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Против Белоруссии развернута гибридная война практически по всем направлениям. Об этом 29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности в центре стратегического управления министерства обороны заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Okras Александр Лукашенко

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«То, что сегодня идёт гибридная война, мы не единожды говорили. Я ещё в конце прошлого года предупреждал вас, что против нас развернута гибридная война практически по всем направлениям, — подчеркнул белорусский лидер, слова которого цитирует пресс-службе президента страны. — Дошли до горячего противостояния».

»Мы не знаем, что они нам подкинут. Мы разве могли предположить, что у нас возникнет некий миграционный кризис. Однако возник. И он подогревается постоянно», — добавил Лукашенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия имеет все возможности реагировать на любое обострение военной ситуации на границах с республикой. По его словам, у Минска есть определенное количество подразделений, «очень обученные, оснащённые, которые в течение трёх часов могут быть выдвинуты в любую точку Белоруссии».