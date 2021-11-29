Минск, 29 ноября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. «Горячее противостояние» уже наблюдается на фоне развёрнутой против Белоруссии гибридной войны, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 29 ноября на совещании в министерстве обороны, посвящённом военной безопасности.

President.gov.by Александр Лукашенко

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По словам белорусского лидера, о гибридной войне против Минска говорилось не раз. В конце 2020 года он предупреждал, что такая война развернута против страны практически по всем направлениям.

«Дошли до горячего противостояния», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он добавил, что пока нельзя сказать, что Белоруссии «ещё подкинут». Ведь нельзя было предположить, что возникнет миграционный кризис на границе. А он не только возник, но и постоянно подогревается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что «мерзавцы», которые действуют против Белоруссии, дошли до убийств — тела нелегальных мигрантов подбрасывают на границу.

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