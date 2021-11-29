Москва, 29 ноября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Минские соглашения остаются единственной базой для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил 29 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Важно сохранить Минские договоренности, потому что это единственная база, на которой может вестись переговорный процесс по урегулированию внутриукраинского конфликта. Это главное», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, с какой позицией по Украине будет выступать Москва на возможном саммите с Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР заявили, что Украина в нарушение Минских соглашений стала ежедневно нарушать военное перемирие: массированным обстрелам подвергаются территории, на которых проживает мирное население ЛНР и ДНР. Готовятся новые провокации.

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