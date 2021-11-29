Санкт-Петербург, 29 ноября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 0,9% от общего количества классов школ переведены на дистанционное обучение из-за случаев ОРВИ и COVID-19. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе комитета по образованию.

R-19.ru Дистанционное обучение

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На обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 189 классов в 85 школах, что составляет 0,9% от общего количества классов в городе.

«Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), — 3651 (0,66% от общего количества обучающихся)», — уточнили в ведомстве.

Для сравнения: в аналогичный период прошлого учебного года на смешанный формат обучения по заявлению родителей были переведены более 13 тыс. школьников. А по сравнению с предыдущей неделей 2021 года количество классов на дистанте увеличилось на 118.

По данным на 29 ноября, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыты 15 групп в 12 детских садах.