Минск, 29 ноября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. США и Великобритания при участии Польши вынашивают планы разрушить Евросоюз. Об этом 29 ноября заявил Александр Лукашенко, выступая на совещании в центре стратегического управления министерства обороны Белоруссии, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Обстановка на западной границе непростая. Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда Моравецкий поехал (Премьер-министр Польши. — Прим. президентской пресс-службы) — в Великобританию. Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз», — сообщил Лукашенко.

Он сообщил генералам, что как только в Евросоюзе ввели свою валюту — евро, это создало угрозу доллару и начались проблемы в евроатлантическом блоке. Лукашенко также заявил: «Поэтому я уверен, что не случайно вышла Великобритания из Евросоюза, ведь она ничего не нашла в этом. И сейчас ставка делается на Польшу. Они уже, кое-кто, начинают в открытую заявлять: закончатся дотации из Евросоюза (миллиарды долларов, евро) — нам ЕС не нужен. Поэтому все делается для разрушения Европейского союза».

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