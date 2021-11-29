Новосибирск, 29 ноября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Кемеровской области начали бурить скважины в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте «Листвяжная». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Кузбасса Бурильная установка. Шахта «Листвяжная»

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Пресс-служба правительства Кузбасса Бурильная установка. Шахта «Листвяжная»

На поверхности бурят три технологические скважины для анализа обстановки в удаленных участках шахты и создания условий для продолжения поисковой операции.

Пресс-служба правительства Кузбасса Бурильная установка. Шахта «Листвяжная»

В шахте сейчас работает шесть отделений горноспасателей. Из неё откачивают воду.