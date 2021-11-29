В местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте Кузбасса бурят скважины
Новосибирск, 29 ноября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Кемеровской области начали бурить скважины в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте «Листвяжная». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Пресс-служба правительства Кузбасса
Бурильная установка. Шахта «Листвяжная»
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Пресс-служба правительства Кузбасса
Бурильная установка. Шахта «Листвяжная»
На поверхности бурят три технологические скважины для анализа обстановки в удаленных участках шахты и создания условий для продолжения поисковой операции.
Пресс-служба правительства Кузбасса
Бурильная установка. Шахта «Листвяжная»
В шахте сейчас работает шесть отделений горноспасателей. Из неё откачивают воду.
Пресс-служба правительства Кузбасса
Бурильная установка. Шахта «Листвяжная»