Москва, 29 ноября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. ПА ОДКБ может выступить с заявлением, где призовет разработать единые стандарты действий для преодоления миграционных кризисов.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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Евросоюз сейчас ничего не делает для того, чтобы оказать помощь Белоруссии, из которой мигранты из стран Ближнего Востока пытаются попасть в страны Европы, отметил спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин.

Он назвал миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши результатом международной экспансии США, а частности, их действий в Афганистане.

«Нам было бы правильно обратиться к европейским парламентам и парламентским организациям с призывом о разработке единых стандартов действий для преодоления миграционных кризисов», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Он подчеркнул, что Белоруссия — страна ОДКБ и стратегический партнер России.

«Поэтому, коллеги, мы должны в данной ситуации занять единую позицию, поддержав республику, которая столкнулась с последствиями губительной международной политики, которые проводили долгое время Соединенные Штаты Америки в странах Ближнего Востока», — сказал Володин.

Он предложил поручить секретариату Парламентской Ассамблеи ОДКБ подготовить и согласовать соответствующее заявление.