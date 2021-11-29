Москва, 29 ноября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Новый вариант коронавируса «Омикрон» не должен вызывать панику общественности. Об этом 29 ноября заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Безусловно, учёные будут действовать на опережение, Россия не исключение. Мы будем исследовать этот вопрос, мы сможем изучить, какие риски несёт непосредственно нам этот вирус. Но на сегодняшний день совершенно не стоит поднимать панику — все те же меры реагирования должны сохраняться, то есть вакцинация и ревакцинация, ношение масок», — заявил Гущин.

На юге Африки ранее выявили новый вариант коронавируса, который получил название «Омикрон». Во Всемирной Организации Здравоохранения указали, что «Омикрон» недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта «Дельта». Однако информация о нём уже успела вызвать потрясение на финансовых рынках.