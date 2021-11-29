Екатеринбург, 29 ноября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Свердловской области могут начать выдавать QR-коды при наличии антител к коронавирусу. С таким предложением выступили на заседании члены Общественной палаты региона.

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Председатель комиссии Феликс Бадаев выразил свое мнение о том, что антитела должны быть критерием для вакцинации и ревакцинации. Он отметил, что необходимо определить минимальный уровень антител, при достижении которого человек сможет получить QR-код.

Бадаева поддержал зампред ОП Владимир Винницкий. Он заявил, что «нужно решить вопрос с теми, кто переболел бессимптомно и у кого большой титр антител»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уральские общественники поддержали законопроекты о введении QR-кодов. Они считают это необходимой мерой для борьбы с коронавирусом.