Песков опроверг слухи о переименовании QR-кодов в России
Москва, 29 ноября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Власти не планируют переименовывать QR-код в России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Проверка QR-кода
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«Нет, это не так. Его можно называть как угодно, он QR-кодом и останется», — сказал Песков.
Он назвал «достаточно странной» соответствующую информацию, опубликованную в российских СМИ.