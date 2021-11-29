Москва, 29 ноября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Власти не планируют переименовывать QR-код в России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

«Нет, это не так. Его можно называть как угодно, он QR-кодом и останется», — сказал Песков.

Он назвал «достаточно странной» соответствующую информацию, опубликованную в российских СМИ.