Минск, 29 ноября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Белоруссия имеет все возможности реагировать на любое обострение военной ситуации на границах, заявил 29 ноября президент республики Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«В Генштабе каждый раз должны помнить, по каким направлениям эти мерзавцы будут действовать против нас и как мы на это будем реагировать. Вы просили поддержать вас в создании сил быстрого реагирования, которые будут задействованы минимум в течение 2−3 часов», — сказал Лукашенко на совещании в министерстве обороны.

Он добавил, что у Белоруссии есть определенное количество подразделений, «очень обученные, оснащенные, которые в течение трех часов могут быть выдвинуты в любую точку Белоруссии».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что западные страны используют тему мигрантов для сдерживания белорусской армии на случай конфликта с Россией.

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