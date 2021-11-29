Москва, , 08:18 — REGNUM Нефть марки Brent 26 ноября подешевела на 11,47%, до $72,81. Цена обвалилась из-за обнаруженного нового штамма коронавируса в Южной Африке. Экстренное заседание ВОЗ только усилило бегство в защитные активы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть Angi.ru

Трейдеры распродавали фьючерсы на нефть, так как начали рассматривать худший сценарий с новым штаммом «Омикрон» на опасениях закрытия границ, введения новых локдаунов и снижения спроса на энергоресурсы. Минимум зафиксирован на уровне 72,09.

Сегодня, 29 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent подорожала на 4,42%, до $76 за баррель. Подешевевшие 26 ноября активы, восстанавливаются на позитивных новостях из Израиля.

Профессор Дрор Мезорач, заведующий отделением коронавируса Университетской больницы Хадасса Эйн Карем, сказал, что предварительные отчеты о клиническом состоянии людей, инфицированных новым вариантом, обнадеживают.

Эта неделя покажет жизнеспособность чёрного африканского лебедя, который прилетел на рынки. Цена отбилась от трендовой линии, которая берет свое начало от минимума $15,90. Цене нужно закрепиться выше $78, чтобы восстановление приложилось.

Из-за «Омикрона» встреча техкомитета ОПЕК, которая должна была состояться 29 ноября, перенесена на 1 декабря, министерская встреча ОПЕК — с 30 ноября на 2 декабря.

Членам ОПЕК нужно время для анализа падения цен и планов США и других стран выпустить на рынок нефть из стратегического запаса.

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