Москва, 29 ноября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Россия может ввести новые ограничения в связи с новым штаммом коронавируса «Омикрон», выявленным в Южной Африке. Об этом 29 ноября заявил заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов.

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»Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу, — сказал в беседе с РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства. — Ну, наверное, оперштаб о них объявит».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению вирусологов, новый штамм коронавируса «Омикрон», возникший в ЮАР, мог образоваться у ВИЧ-инфицированного человека. По информации Всемирной организации здравоохранения, предварительные данные говорят о том, что ранее переболевшие COVID-19 люди могут заразиться этой разновидностью SARS-CoV-2. При этом отмечается, что существующие ПЦР-тесты могут выявлять новый штамм.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время неизвестно, будет ли вызываемое штаммом «Омикрон» заболевание переноситься тяжелее по сравнению с другими вариантами коронавируса.

В связи с этим ВОЗ рекомендовала странам быть готовыми усилить социальные и санитарные меры на фоне появления штамма коронавируса «Омикрон».