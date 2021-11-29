Москва, 29 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Правительство России направило 80 млн рублей на выплаты пострадавшим и погибшим в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, сообщил 29 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с заместителями.

Sledcom.ru Следователи на месте трагедии на шахте «Листвяжная»

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Мишустин заявил, что подписано распоряжение о выделении около 80 млн рублей на выплаты людям, столкнувшимся с бедой.

«Семьи погибших получат от федерального центра по 1 млн рублей. Пострадавшие в этой аварии, которым нанесён тяжкий и средней тяжести вред здоровью — по 400 тыс. рублей. В случае лёгкой степени повреждения выплата составит 200 тысяч», — сказал глава правительства.

По словам премьер-министра, помощь окажут и власти Кузбасса, муниципалитеты, компания-владелец аварийной шахты, будут выплаты и из Фонда социального страхования.

Он поручил незамедлительно довести средства до получателей.