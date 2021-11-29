Омск, 29 ноября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Рост заболеваемости ОРВИ среди детей и подростков на 47,6% за последние две недели отмечается в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 ноября в региональном министерстве здравоохранения.

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По данным минздрава, активно циркулируют риновирусная, аденовирусная, пневмовирусная инфекция. Коронавирус в структуре этиологических факторов находится на четвёртом-пятом месте.

Выросло количество обращений в детские поликлиники, возросла нагрузка на стационары.

В детской городской клинической больницы № 3 с 30 ноября по 2 декабря откроют 80 дополнительные коек для пациентов. Количество коек для пациентов с ОРВИ увеличится с 360 до 440. Неотложная помощь по нефрологии, неврологии и гастроэнтерологии ляжет на аналогичные отделения Областной детской клинической больницы.

С 30 ноября вырастет количество машин для обслуживания вызовов к детям на дому. План-задание детских поликлиник по ПЦР-диагностике будут увеличено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 40 учреждений образования частично переведены на дистанционный режим работы.

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