Минск, 29 ноября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Запад использует тему мигрантов для сдерживания белорусской армии на случай конфликта с Россией. Такое мнение 29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности в центре стратегического управления министерства обороны высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Они, наверное, переживают, что у нас стал меньше поток мигрантов, потому что использовали этих людей (мы это уже видим) для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас в напряжении», — подчеркнул белорусский лидер, слова которого приводит пресс-служба президента Белоруссии.

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«Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Белоруссия не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах (Латвия, Литва, Польша) и на юге — усилением украинской границы», — отметил Лукашенко.

Президент уверен, что в ближайшее время его слова подтвердят действия западной стороны. При этом Лукашенко напомнил, что о своих поручениях военным ведомствам «ни в коем случае не поддаваться на провокации и не провоцировать конфликты и столкновения», а также подготовить план ответа на возможные агрессию и противоправные действия в отношении Белоруссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, возникший весной 2021 года на границе между Польшей и Белоруссией миграционный кризис обострился в ноябре. Сотни нелегальных мигрантов скопились на границе и пытаются проникнуть в ЕС.