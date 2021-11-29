Запад использует мигрантов для сдерживания армии Белоруссии — Лукашенко
Минск, 29 ноября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Запад использует тему мигрантов для сдерживания белорусской армии на случай конфликта с Россией. Такое мнение 29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности в центре стратегического управления министерства обороны высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Президент уверен, что в ближайшее время его слова подтвердят действия западной стороны. При этом Лукашенко напомнил, что о своих поручениях военным ведомствам «ни в коем случае не поддаваться на провокации и не провоцировать конфликты и столкновения», а также подготовить план ответа на возможные агрессию и противоправные действия в отношении Белоруссии.
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Как сообщало ИА REGNUM, возникший весной 2021 года на границе между Польшей и Белоруссией миграционный кризис обострился в ноябре. Сотни нелегальных мигрантов скопились на границе и пытаются проникнуть в ЕС.