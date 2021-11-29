Москва, 29 ноября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. За последние сутки московские врачи выявили 3434 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 ноября сообщили в столичном оперативном штабе.

Minzdrav.orb.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

В столице наблюдаются существенные колебания суточного прироста. Так, днём ранее в городе выявили 3086 новых случаев заражения, два дня назад примерно так же, как сегодня — 3430, а три дня назад — 3929.

Всего в Москве с начала пандемии выявили 1 943 929 случаев заражения коронавирусом.