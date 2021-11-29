Екатеринбург, 29 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявлено ещё 714 носителей коронавируса. В Екатеринбурге зафиксировали 161 случай заражения. Об этом сообщает 29 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный показатель заражения коронавирусом снизился на два. Днём ранее он составлял 716.

С начала пандемии в Свердловской области, по данным штаба, заболели ковидом 178 564 свердловчанина. В регионе уже вылечились 156 339 человек. Жертвами COVID-19 стали 8394 человека.