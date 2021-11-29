Минск, 29 ноября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Нелегальных мигрантов стали убивать на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 29 ноября на совещании в министерстве обороны. Об этом сообщает БелТА.

President.gov.by Александр Лукашенко

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По его словам, тела мигрантов подбрасывают на границу литовские силовики. Не исключено, что этих людей помещают в спальные мешки ещё живыми, затем их находят белорусские пограничники.

«В этом миграционном кризисе мерзавцы дошли до убийства людей. Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк», — сказал Лукашенко.

Он также рассказал, что пограничники нашли троих измученных людей, которые почти не могли передвигаться. Эти люди смогли укрыться в заброшенном доме и растопить печь.

Как сообщало ИА REGNUM, Госпогранкомитет Белоруссии 28 ноября сообщал о том, что на границе найдено тело мужчины неславянской внешности с признаками избиения.

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