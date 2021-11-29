Воронеж, 29 ноября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Воронежской области подтвержден 751 новый случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 29 ноября. Накануне, 28 ноября, было подтверждено 754 новых случая COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Воронежской области с начала пандемии официально подтверждено 176 512 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими после COVID-19 в общей сложности признаны124 436 человек, 337 выписаны за последние сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции в Воронежской области на утро 29 ноября составило 8 794 человека — на 59 больше, чем сутками ранее. По данным федеральной статистики, в Воронежской области число умерших с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции составило 5 726 человек, в том числе 36 скончались за сутки.

Добавим, что по данным на 29 ноября уровень коллективного иммунитета в регионе (вакцинированного взрослого населения) достиг 76%.